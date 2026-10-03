Атака на Дніпро та постраждалі у Гостомелі. Хронологія війни — день 1683

3 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 3 жовтня. Росіяни продовжують атакувати українські міста, зокрема під ударами опинялись Київ та Дніпро. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 164 бойових зіткнення.

Як проходить 1683-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі після вибуху видніється задимлення. Попередньо відомо про влучання у дах бізнес-центру.

У Гостомелі четверо постраждалих внаслідок атаки БпЛА, — Ткаченко. Двоє людей отримали легкі травми: у чоловіка — опіки голови, у жінки — забій колінного суглоба та гостра реакція на стрес.

Київ у дуже драматичній ситуації. Ворог "розносять" місто. Жити як у мирний час більше не вийде, — Кличко.

Про те, що відбувається 2 жовтня, читайте у трансляції: Удар по складах під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1682

Із ситуацією в Україні 1 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Південний міст знову атаковано, а у росіян розбився вертоліт. Хронологія війни — день 1681

Про новини та події 30 вересня "Телеграф" розповідав тут: Успіхи ЗСУ на фронті та відключення світла через атаку РФ. Хронологія війни — день 1680