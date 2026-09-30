Росіяни атакують дронами Київ та тиснуть на фронті. Хронологія війни — день 1680

30 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 30 вересня. Російські війська посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 189 бойових зіткнень. Тим часом дронові атаки на українські міста не припиняються. Західні журналісти переконані, що росіяни мають на меті паралізувати Київ, а пік атак прийдеться на листопад.

Як проходить 1680-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві знову чути вибухи на тлі атаки дронів.

Про те, що відбувається 29 вересня, читайте у трансляції: Влучання дрона у будинок у Харкові та падінням уламків "шахеда" на міст у Києві. Хронологія війни — день 1679

Із ситуацією в Україні 28 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки російських обстрілів та повторні удари по Києву. Хронологія війни — день 1678

Про новини та події 27 вересня "Телеграф" розповідав тут: Нові жорстокі удари по Києву та доставка їжі до Олешок. Хронологія війни — день 1677