Контрнаступ ЗСУ на Донбасі та наслідки атак на Київ. Хронологія війни — день 1679

29 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 29 вересня. Російські війська не припиняють обстріли українських міст, тероризуючи мирне населення. Ситуація на фронті також залишається напруженою. Українські війська продовжують відтісняти ворога у Донецькій області.

Як проходить 1679-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 26 постраждалих і двоє загиблих у столиці внаслідок атак ворога 28 вересня, — Кличко. 8 поранених медики госпіталізували. Один із них перебуває в тяжкому стані. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Україна не очікує перемир'я у Чорному морі, РФ відхилила всі пропозиції, — Висоцький. Україні потрібно перемир’я, щоб поновити експорт зерна в Чорному морі. Проте наразі сподіватися на це марно.

"На жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями", — сказав міністр агрополітики.

Українська армія провела найбільший з 2022 року контрнаступ на Донбасі, — ЗМІ.

У результаті операції "Вівальді", завдяки якій ЗСУ позбавили російські сили плацдарму поблизу Лимана, поставивши на межу оточення підрозділи, що наступали на Слов’янськ, ЗСУ звільнили вдвічі більше територій, ніж під час контрнаступу 2023 року.

Тепер ЗСУ вдалося вибити з-під контролю РФ 240 кв. км на ключовому для Кремля напрямку — у Донбасі. Ще 430 кв. км з лютого російські війська втратили у Дніпропетровській області.

Російське угруповання "Захід" зазнало значної поразки цього року. Українці близькі до того, щоб убезпечити Слов’янськ, одне з двох ключових міст Донбасу, відсунувши лінію фронту. Місто Лиман, яке є ключем до півночі Донбасу, тепер добре захищене й забезпечується постачанням.

Успіхи України на полі бою, можливо, змушують Володимира Путіна переглянути його "теорію перемоги". Якщо раніше Путін розраховував розгромити фронт ЗСУ в районі міст-фортець Донбасу, то тепер він покладається на стратегію далекобійних ударів взимку, щоб змусити Україну капітулювати.

Про те, що відбувається 28 вересня, читайте у трансляції: Наслідки російських обстрілів та повторні удари по Києву. Хронологія війни — день 1678

Із ситуацією в Україні 27 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Нові жорстокі удари по Києву та доставка їжі до Олешок. Хронологія війни — день 1677

Про новини та події 26 вересня "Телеграф" розповідав тут: Влучання дронів у Києві та перебої з сигналом українських телеканалів. Хронологія війни — день 1676