Шквал атак на Київ та загострення на Костянтинівському напрямку. Хронологія війни — день 1678

28 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 28 вересня. Ситуація на фронті залишається напруженою — число боїв дещо зросло, але найбільш запеклими залишаються Костянтинівський та Покровський напрямки. Тим часом росіяни майже без перерви тероризують мирних українців, зокрема мало не найбільше потерпає Київ.

Як проходить 1678-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Повідомляється про вибухи у Києві, Кропивницькому, Запоріжжі. В Києві приліт біля Палацу України, повідомляють канали.

Монітори повідомляють про реактивні "Шахеди" в кількох областях та "Герань-5" на Київщині. Актуальна карта тривог виглядає так:

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 28.09.2026

Про те, що відбувається 27 вересня, читайте у трансляції: Нові жорстокі удари по Києву та доставка їжі до Олешки. Хронологія війни — день 1677

Із ситуацією в Україні 26 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання дронів у Києві та перебої з сигналом українських телеканалів. Хронологія війни — день 1676

Про новини та події 25 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зухвалі заяви Путіна, Ставка Зеленського та дефіцит Aznauri. Хронологія війни — день 1675