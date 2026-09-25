У Луганську горить ТЦ, а українців можуть чекати перебої з інтернетом. Хронологія війни - день 1675

25 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 25 вересня. Російські війська, порівняно з минулою добою, зменшили тиск на фронті, адже зафіксовано 185 бойових зіткнень. Тим часом повітряні атаки українських міст не припиняються. Водночас Україна вже отримала дані про підготовку Росії до обстрілів у зимовий період.

Як проходить 1675-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Через російські атаки можливі локальні перебої з інтернетом, — Флеш.

Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без Інтернету. Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть.

У тимчасово окупованому Луганську після прильотів горить ТЦ.

Про новини та події 23 вересня "Телеграф" розповідав тут: Плани Росії на удари по Україні взимку та ідея комплексного перемирʼя. Хронологія війни — день 1674

Про те, що відбувається 23 вересня, читайте у трансляції: Невідомий дрон над Берліном та головні заяви Зеленського з виступу в ООН. Хронологія війни — день 1673

Із ситуацією в Україні 22 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський зустрівся з Трампом, а Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1672