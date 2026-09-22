НАТО підняло авіацію у Європі через атаку росіян на Україну. Хронологія війни - день 1672
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22 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 22 вересня. Росіяни, маючи намір скористатись поганою погодою, запустили табуни дронів у напрямку західних областей. Терор мирного населення триває. Тим часом Володимир Зеленський матиме зустріч з Дональдом Трампом.
Як проходить 1672-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 На кордоні Латвії теж підняли у небо авіацію НАТО через повітряну загрозу, — латвійська армія. Також Польща підняла авіацію через дронову атаку РФ на Україну. Зокрема, жителям Люблінського воєводства розіслали попередження із закликом стежити за подальшими повідомленнями.
Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в Ірландії, — Reuters. За даними агентства, зустріч відбулася в аеропорту Шеннон, коли літаки Зеленського та Реткліффа перебували на дозаправці.
Трамп буде тиснути на Зеленського під час зустрічі: головна тема — "енергетичне перемир’я" та припинення українських ударів по російських НПЗ, — The Guardian.
Водночас Україна наполягає на взаємному припиненні атак: Київ готовий зупинити удари по російській енергетиці, якщо Росія зробить те саме.
Про новини та події 21 вересня "Телеграф" розповідав тут: Невтішні прогнози на зиму та нові правила роботи лікарень під час тривог. Хронологія війни — день 1671
Про те, що відбувається 20 вересня, читайте у трансляції: Зеленський поговорив із Трампом, Росія загрожує обстрілом Києва. Хронологія війни — день 1670
Із ситуацією в Україні 19 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Трагедія у Фастівському районі та наслідки удару по ТЦ у Дніпрі. Хронологія війни — день 1669