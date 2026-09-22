НАТО підняло авіацію у Європі через атаку росіян на Україну. Хронологія війни - день 1672

22 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 22 вересня. Росіяни, маючи намір скористатись поганою погодою, запустили табуни дронів у напрямку західних областей. Терор мирного населення триває. Тим часом Володимир Зеленський матиме зустріч з Дональдом Трампом.

Як проходить 1672-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На кордоні Латвії теж підняли у небо авіацію НАТО через повітряну загрозу, — латвійська армія. Також Польща підняла авіацію через дронову атаку РФ на Україну. Зокрема, жителям Люблінського воєводства розіслали попередження із закликом стежити за подальшими повідомленнями.

Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в Ірландії, — Reuters. За даними агентства, зустріч відбулася в аеропорту Шеннон, коли літаки Зеленського та Реткліффа перебували на дозаправці.

Трамп буде тиснути на Зеленського під час зустрічі: головна тема — "енергетичне перемир’я" та припинення українських ударів по російських НПЗ, — The Guardian.

Водночас Україна наполягає на взаємному припиненні атак: Київ готовий зупинити удари по російській енергетиці, якщо Росія зробить те саме.

Про новини та події 21 вересня "Телеграф" розповідав тут: Невтішні прогнози на зиму та нові правила роботи лікарень під час тривог. Хронологія війни — день 1671

Про те, що відбувається 20 вересня, читайте у трансляції: Зеленський поговорив із Трампом, Росія загрожує обстрілом Києва. Хронологія війни — день 1670

Із ситуацією в Україні 19 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Трагедія у Фастівському районі та наслідки удару по ТЦ у Дніпрі. Хронологія війни — день 1669