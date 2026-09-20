Допомога від Данії та наслідки удару по Дніпру. Хронологія війни - день 1670

20 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 20 вересня. Росіяни продовжують тероризувати українські міста. Під ударами опиняються цивільні обʼєкти, зокрема торгівельні центри та підприємства. Тим часом ситуація на фронті також залишається напруженою, адже за минулу добу сталось 188 бойових зіткнень.

Як проходить 1670-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Данія надала Україні пакет допомоги на 276 мільйонів доларів. За словами міністра оборони Брууса, рішення пришвидшили на тлі інциденту 14 вересня, коли фрегат РФ двічі випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера.

Очікується, що гроші спрямують на посилення української ППО. Бруус заявив, що відповіддю на дії Росії буде посилення підтримки України.

До 5 зросла кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. До медиків звернулася 22-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

ТЦ "Новий континет" після атаки

Про те, що відбувалося 19 вересня, читайте у трансляції: Трагедія у Фастівському районі та наслідки удару по ТЦ у Дніпрі. Хронологія війни — день 1669

З ситуацією в Україні 18 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загиблі в Сумах та цинічна заява Путіна. Хронологія війни — день 1668

Про новини та події 17 вересня "Телеграф" розповідав тут: Удар по ТЦ у Запоріжжі та нові правила для залізниці. Хронологія війни — день 1667