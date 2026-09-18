Наслідки удару по ТЦ у Запоріжжі та прильоту дрона у Києві. Хронологія війни - день 1668

18 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 18 вересня. Російські війська продовжують тиснути на фронті, маючи успіхи у Донецькій області. Не припиняються й жорстокі удари по українським містам.

Як проходить 1668-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві постраждав чоловік внаслідок вечірньої дронової атаки РФ, — Кличко. За його словами, ворог влучив в нежитлову будівлю в Подільському районі міста. Пораненого медики госпіталізували.

Після російського удару по ТЦ у Запоріжжі пожежа не вщухає.

БпЛА вдарили по енергооб’єктах: у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині вибухи, — монітори.

З ситуацією в Україні 17 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по ТЦ у Запоріжжі та нові правила для залізниці. Хронологія війни — день 1667

Про новини та події 16 вересня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки обстрілу Києва та удар по окупантах у Мелітополі. Хронологія війни — день 1666

Про те, що відбувалося 15 вересня, читайте у трансляції: Росіяни двічі намагались збити літак Зеленського. Хронологія війни — день 1665