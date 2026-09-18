Наслідки удару по ТЦ у Запоріжжі та прильоту дрона у Києві. Хронологія війни - день 1668
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18 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 18 вересня. Російські війська продовжують тиснути на фронті, маючи успіхи у Донецькій області. Не припиняються й жорстокі удари по українським містам.
Як проходить 1668-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Києві постраждав чоловік внаслідок вечірньої дронової атаки РФ, — Кличко. За його словами, ворог влучив в нежитлову будівлю в Подільському районі міста. Пораненого медики госпіталізували.
Після російського удару по ТЦ у Запоріжжі пожежа не вщухає.
БпЛА вдарили по енергооб’єктах: у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині вибухи, — монітори.
З ситуацією в Україні 17 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по ТЦ у Запоріжжі та нові правила для залізниці. Хронологія війни — день 1667
Про новини та події 16 вересня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки обстрілу Києва та удар по окупантах у Мелітополі. Хронологія війни — день 1666
Про те, що відбувалося 15 вересня, читайте у трансляції: Росіяни двічі намагались збити літак Зеленського. Хронологія війни — день 1665