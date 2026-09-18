Последствия удара по ТЦ в Запорожье и прилета дрона в Киеве. Хронология войны — день 1668

18 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 18 сентября. Российские войска продолжают давить на фронте, преуспевая в Донецкой области. Не прекращаются и жестокие удары по украинским городам.

Как проходит 1668-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве пострадал мужчина в результате вечерней дроновой атаки РФ, — Кличко. По его словам, враг попал в нежилое здание в Подольском районе города. Раненого медики госпитализировали.

После российского удара по ТЦ в Запорожье пожар не утихает.

БПЛА ударили по энергообъектам: во временно оккупированном Алчевске в Луганской области взрывы — мониторы.

С ситуацией в Украине 17 сентября можно ознакомиться в этом материале: Удар по ТЦ в Запорожье и новые правила для железной дороги. Хронология войны — день 1667

О новостях и событиях 16 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия обстрела Киева и удар по оккупантам в Мелитополе. Хронология войны — день 1666

О том, что происходило 15 сентября, читайте в трансляции: Россияне дважды пытались сбить самолет Зеленского. Хронология войны — день 1665