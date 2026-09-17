Подготовка к встрече Зеленского с Трампом и атаки дронов на Украину. Хронология войны — день 1667
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17 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре четверг, 17 сентября. Российское давление на фронте продолжается. За минувшие сутки произошло 206 боевых столкновений. Также не останавливаются атаки россиян на украинские города. Новые сутки начались с налета дронов.
Как проходит 1667-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке, — спикер МИД Георгий Тихий. Она должна состояться на Генассамблее ООН. 81 сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября, а основные дебаты высокого уровня пройдут с 22 по 26 и 28 сентября.
С ситуацией в Украине 16 сентября можно ознакомиться в этом материале: Последствия обстрела Киева и удар по оккупантам в Мелитополе. Хронология войны — день 1666
О новостях и событиях 15 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне дважды пытались сбить самолет Зеленского. Хронология войны — день 1665
О том, что происходило 14 сентября, читайте в трансляции: "Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией и удар по Изюму. Хронология войны — день 1664