Подготовка к встрече Зеленского с Трампом и атаки дронов на Украину. Хронология войны — день 1667

17 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 17 сентября. Российское давление на фронте продолжается. За минувшие сутки произошло 206 боевых столкновений. Также не останавливаются атаки россиян на украинские города. Новые сутки начались с налета дронов.

Как проходит 1667-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке, — спикер МИД Георгий Тихий. Она должна состояться на Генассамблее ООН. 81 сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября, а основные дебаты высокого уровня пройдут с 22 по 26 и 28 сентября.

С ситуацией в Украине 16 сентября можно ознакомиться в этом материале: Последствия обстрела Киева и удар по оккупантам в Мелитополе. Хронология войны — день 1666

О новостях и событиях 15 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне дважды пытались сбить самолет Зеленского. Хронология войны — день 1665

О том, что происходило 14 сентября, читайте в трансляции: "Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией и удар по Изюму. Хронология войны — день 1664