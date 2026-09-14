Пожар в Мариуполе и взрывы России. Хронология войны — день 1664

14 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 14 сентября. Ситуация на фронте условно стабильная — за прошедшие сутки зафиксировали около 200 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском и Константиновском направлениях. В ряде областей тревога.

Как проходит 1664-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ночь будет без массированного комбинированного удара, в то время как угроза баллистики столице стабильно остается на среднем-высоком уровне, сообщают мониторы. В нескольких областях объявлена тревога.

В оккупированном Мариуполе из-за ударов по энергетической инфраструктуре частично исчез свет. Также каналы сообщают о пожаре в ресторане "Гуси-Лебеди" по пр. Металлургов.

Партизаны "АТЕШ" сообщают о взрывах и движении ракет/беспилотников на оккупированных территориях и России.

Россия стремится вызвать политический коллапс в Украине для дальнейшего полного захвата, а не только получить отдельные территории на востоке, заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

На польских пунктах пропуска "Дорогуск" и "Гребенное" на границе с Украиной минувшей ночью эвакуировали более 600 человек из-за угроз атак российских беспилотников.

Тем временем карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 14.09.2026

Ситуацией в Украине 13 сентября можно ознакомиться в этом материале: Санкции против Мендель и предупреждение разведки США. Хронология войны — день 1663

О новостях и событиях 12 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Путин отказался от встречи с Зеленским на саммите G20. Хронология войны — день 1662

О происходящем 11 сентября читайте в трансляции: Расстрел под Добропольем и новые цифры потерь России. Хронология войны — день 1661