В Донецке взрывы, а Кушнер назвал главный спорный вопрос переговоров. Хронология войны — день 1663

13 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 13 сентября. Российские войска не перестают атаковать украинские города. Тем временем на фронте ситуация остается напряженной. За минувшие сутки произошло 206 боевых столкновений.

Как проходит 1663 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Донецке раздавались взрывы. Предварительно известно о полете дронов.

Территории остаются самым сложным вопросом переговоров по завершению войны, — Кушнер.

По его словам, именно в территориальном вопросе позиции Украины и России все еще расходятся. Кушнер отметил, что Путин очертил линию, которую хочет достичь, однако Украина не соглашается отходить к ней. Задача американской стороны как посредника — найти решение, которое не будет противоречить позиции Украины и в то же время позволит двигаться к завершению войны.

Под завалами поврежденной многоэтажки обнаружили тело человека — МВА. Личность погибшего устанавливают. Аварийно-розыскные работы на месте российской атаки продолжаются, сообщил Лысак.

О новостях и событиях 12 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Путин отказался от встречи с Зеленским на саммите G20. Хронология войны — день 1662

О происходящем 11 сентября читайте в трансляции: Расстрел под Добропольем и новые цифры потерь России. Хронология войны — день 1661

С ситуацией в Украине 10 сентября можно ознакомиться в этом материале: Последствия прилета в Киевскую область и удар россиян по ТЦ в Павлограде. Хронология войны — день 1660