Дроны атаковали Сочи, а в Севастополе взрывы. Хронология войны — день 1660
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10 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре четверг, 10 сентября. Российские войска усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 221 боевое столкновение. Между тем, по данным аналитиков, враг имеет успехи в Донецкой области. Не прекращают оккупанты атаковать и украинские города. Дроновые налеты россиян стали практически круглосуточными.
Как проходит 1660-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Севастополе были слышны взрывы. Также росСМИ пишут по 8 пострадавших в результате атаки дронов на Сочи.
Драпатый упразднил более 30 устаревших приказов Генштаба. В частности, убрали старые программы подготовки, курсы стрельб, концепции физподготовки и документы, годами усложнявшие нормативную базу.
Также была устранена часть противоречий между современными стандартами подготовки и требованиями времен АТО/ООС.
О том, что происходило 9 сентября, читайте в трансляции: Самолет Зеленского чуть не сбил дрон. Хронология войны — день 1659
С ситуацией в Украине 8 сентября можно ознакомиться в этом материале: В двух областях блэкаут, а Россия атаковала завод REEVA. Хронология войны — день 1658
О новостях и событиях 7 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Попадание дрона под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1657