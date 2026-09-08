Попадание дрона в дом в Харькове и угроза обстрела. Хронология войны — день 1658

8 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 8 сентября. Российские войска продолжают терроризировать мирное население и атаковать украинские города. Мониторы сообщают об угрозе ракетных обстрелов. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной.

Как проходит 1658-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Оккупанты атаковали Харьков, пострадал человек. По информации мэра города Игоря Терехова, зафиксировано попадание вражеского БПЛА по многоэтажке в Киевском районе. Дрон попал в здание на уровне шестого этажа. Подтверждена информация о пострадавшем.

О том, что происходило 7 сентября, читайте в трансляции: Попадание дрона под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1657

Ситуацией в Украине 6 сентября можно ознакомиться в этом материале: Результаты переговоров в Киеве и новая тактика России. Хронология войны — день 1656

О новостях и событиях 5 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным, а россияне обстреливают Украину. Хронология войны — день 1655