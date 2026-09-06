Посланники Трампа уехали из Кремля, а Россия не прекращает атаки. Хронология войны — день 1656

6 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре воскресенье, 6 сентября. Россия не прекращает атаки на украинские города, несмотря на согласованное "перемирие". Тем временем посланники Дональда Трампа провели встречу с российским главой Владимиром Путиным.

Как проходит 1655-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Кортеж с американскими представителями покинул территорию Кремля.

В Одесской области раздаются взрывы. Также известно об атаке на Лубны в Полтавской области.

В Запорожье из-за налета дронов в разных локациях пострадали уже 6 человек, — ОВА. По данным властей, враг попал по жилым домам и админзданиям. В результате ударов возникли пожары.

По состоянию на данный момент красный уровень опасности из-за дронов длится уже более 2 часов подряд.

Ситуацией в Украине 5 сентября можно ознакомиться в этом материале: Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным, а россияне обстреливают Украину. Хронология войны — день 1655

О новостях и событиях 4 сентября Телеграф рассказывал здесь: Визит посланников Трампа и последствия атаки России на Киев. Хронология войны — день 1654

О том, что происходило 3 сентября, читайте в трансляции: Последствия попадания дрона в здание в Киеве и визит представителей Трампа в Украину. Хронология войны — день 1653