Возможно перемирие и удары россиян по "Эпицентру" в Николаеве. Хронология войны — день 1655

5 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 5 сентября. На фронте возможно перемирие, ведь, по данным журналистов, украинские военные получили приказ соблюдать режим тишины в течение 5-8 сентября. Примечательно, что это происходит на фоне подготовки визита представителей Дональда Трампа в Украину.

Как проходит 1655-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вводится режим прекращения огня с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Подразделения получили соответствующий приказ, — УП.

Оккупанты поразили ТЦ "Эпицентр" в Николаеве, есть пострадавшие. По сообщению главы Николаевской ОВ Георгия Решетилова, враг попал "Шахедом" в торговый центр. Пострадала девочка 17 лет. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Эпицентр в Николаеве

Эпицентр в Николаеве

С ситуацией в Украине 4 сентября можно ознакомиться в этом материале: Визит посланников Трампа и последствия атаки России на Киев. Хронология войны — день 1654

О новостях и событиях 3 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия попадания дрона в дом в Киеве и визит представителей Трампа в Украину. Хронология войны — день 1653

О происходящем 2 сентября читайте в трансляции: Увеличение числа пострадавших в Киеве и переговоры с США о Patriot. Хронология войны — день 1652