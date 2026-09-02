Россия угрожает массированным ударом и фантазирует о Святогорске. Хронология войны — день 1652

2 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 2 сентября. Бои на фронте продолжаются — за прошедшие сутки самыми горячими направлениями оставались Константиновский и Покровский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина закрывает небо над Россией. Глава Кремля Владимир Путин же в ответ пригрозил массированным ударом по энергетике.

Как проходит 1652-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:15 Вечером 1 сентября Россия снова атаковала Киевщину дронами. В Бучанском районе повреждены склады, на месте загорелся пожар.

Ночь будет без массированного комбинированного удара. Угроза баллистики для столицы стабильно остается на среднем-высоком уровне – сообщают мониторы.

Карта тревог выглядит следующим образом:

Путин выступил с рядом угроз в адрес Украины, среди которых:

Заявление Зеленского о закрытии неба над Россией заявка на государственный терроризм, а Россия переговоров с террористами не ведет.

ВС РФ было дано указание о нанесении массированных ударов по энергетике Украины.

Украины. Беспилотники — серьезный вызов, но Россия с ним якобы справляется.

На вопрос, почему Кремль не ударит по руководству Украины, Путин дерзко заявил: "Нам нужны люди для решения вопросов".

Относительно обстановки на фронте, глава РФ заявил, что российские военные "наращивают темпы наступления", и стал фантазировать о якобы оккупации Святогорска на Донетчине и выходе на окраины Славянска, Краматорска и Дружковки. Также, по его словам, уже якобы идут уличные бои в Доброполье, а до окружной дороги Сум военным РФ осталось 12 километров (несмотря на то, что в Сумах нет окружной). Реальная ситуация на тех участках фронта в это время выглядит так:

Где Святогорск, Дружковка, Доброполье на карте боевых действий 01.09.2026

Сумы на карте боевых действий

О новостях и событиях 1 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Германия выступила с обвинениями против России, а Украина закрывает над ней небо. Хронология войны — день 1651

О том, что происходило 31 августа, читайте в трансляции: Зеленский заявил о решающем сентябре, а Киев снова под атакой. Хронология войны — день 1650

С ситуацией в Украине 30 августа можно ознакомиться в этом материале: В Погребах взрывы, а Федоров обещает войну еще на 2-3 года. Хронология войны — день 1649