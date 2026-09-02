Росія погрожує масованим ударом та фантазує про Святогірськ. Хронологія війни - день 1652

2 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 2 вересня. Бої на фронті продовжуються — протягом минулої доби найгарячішими напрямками залишалися Костянтинівський та Покровський. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна закриває небо над Росією. Голова Кремля Володимир Путін ж у відповідь пригрозив масованим ударом по енергетиці.

Як проходить 1652-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:15 Увечері 1 вересня Росія знову атакувала Київщину дронами. У Бучанському районі пошкоджені склади, на місці спалахнула пожежа.

Ніч буде без масованого комбінованого удару. Загроза балістики для столиці стабільно залишається на середньому-високому рівні — повідомляють монітори.

Карта тривог виглядає наступним чином:

Путін виступив з низкою погроз на адресу України, серед яких:

Заява Зеленського про закриття неба над Росією — заявка на державний тероризм, а Росія перемовин з терористами не веде.

ВС РФ було надано вказівку щодо завдання масованих ударів по енергетиці України.

України. Беспілотники — серйозний виклик, але Росія з ним загалом нібито справляється.

На запитання, чому Кремль не вдарить по керівництву України, Путін зухвало заявив: "Нам потрібні якісь люди для вирішення питань".

Щодо обстановки на фронті, глава РФ заявив, що російські військові "нарощують темпи наступу", і став фантазувати про нібито окупацію Святогірська на Донеччині та вихід на околиці Слов’янська, Краматорська та Дружківки. Також, за його словами, вже нібито йдуть вуличні бої у Добропіллі, а до окружної дороги Сум військовим РФ залишилося 12 кілометрів (попри те, що в Сумах нема окружної). Реальна ситуація на тих ділянках фронту тим часом виглядає так:

Де Святогірськ, Дружківка, Добропілля на карті бойових дій 01.09.2026

Суми на карті бойових дій

Про новини та події 1 вересня "Телеграф" розповідав тут: Німеччина виступила зі звинуваченнями проти Росії, а Україна закриває над нею небо. Хронологія війни — день 1651

Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у трансляції: Зеленський заявив про вирішальний вересень, а Київ знову під атакою. Хронологія війни — день 1650

Із ситуацією в Україні 30 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Погребах вибухи, а Федоров обіцяє війну ще на 2-3 роки. Хронологія війни — день 1649