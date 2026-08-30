Пожежі в Києві та підготовка РФ нового масованого удару. Хронологія війни - день 1649
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30 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 30 серпня. Активність по фронті дещо спала, але атаки не припиняються та найгарячішими напрямками боїв досі залишаються Костянтинівський і Покровський. Продовжується і терор Росії проти мирних українців, особливо проти жителів Києва.
Як проходить 1649-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В Києві знову пожежі після чергового удару — сталося загоряння житлового будинку в Оболонському районі, також повідомляють про падіння дрона на Труханів острів.
Тим часом монітори попереджають — вночі висока ймовірність масованого удару по Києву. В Росії напоготові 20 ракет Іскандер-М, 7 Цирконів, 7 Кн-23. Підвищена загроза для районів: Жуляни, Оболонь, Дарниця, Почайна, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Відрадний, Борщагівка, Нивки, Шулявка, Лук'янівка.
Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Під Києвом загинули пенсіонери, а Федоров залишиться в Україні. Хронологія війни — день 1648
Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647
Із ситуацією в Україні 27 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Заклики виїжджати з Херсона та віра Трампа в Путіна. Хронологія війни — день 1646