Пожежі в Києві та підготовка РФ нового масованого удару. Хронологія війни - день 1649

30 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 30 серпня. Активність по фронті дещо спала, але атаки не припиняються та найгарячішими напрямками боїв досі залишаються Костянтинівський і Покровський. Продовжується і терор Росії проти мирних українців, особливо проти жителів Києва.

Як проходить 1649-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Києві знову пожежі після чергового удару — сталося загоряння житлового будинку в Оболонському районі, також повідомляють про падіння дрона на Труханів острів.

Тим часом монітори попереджають — вночі висока ймовірність масованого удару по Києву. В Росії напоготові 20 ракет Іскандер-М, 7 Цирконів, 7 Кн-23. Підвищена загроза для районів: Жуляни, Оболонь, Дарниця, Почайна, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Відрадний, Борщагівка, Нивки, Шулявка, Лук'янівка.

Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Під Києвом загинули пенсіонери, а Федоров залишиться в Україні. Хронологія війни — день 1648

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647

Із ситуацією в Україні 27 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Заклики виїжджати з Херсона та віра Трампа в Путіна. Хронологія війни — день 1646