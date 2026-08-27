США зосередяться на посиленні ППО в Україні, а в РФ зупинили роботу найбільші НПЗ. Хронологія війни - день 1646

27 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 27 серпня. Російський тиск на фронті триває. За минулу добу сталось 189 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Костянтинівській та Покровський напрямки.

Як проходить 1646-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Усі найбільші НПЗ "Лукойла" в РФ зупинилися через атаки безпілотників, пише Reuters. Строки відновлення роботи невідомі.

США мають зосередитися на наданні Україні ліцензій на ракети-перехоплювачі до Patriot, передачі ракет Tomahawk, а також відключенні Starlink для російської армії.

Про це заявив сенатор США Річард Блюменталь, передає кореспондентка hromadske. Утім, політик визнав, що жодна система ППО не здатна ідеально захистити від масованих російських атак. Тому стратегічно важливою є тактика ударів по російських підприємствах, які виготовляють озброєння

Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Росія може вдарити по великим ТЦ, а Польща посилює кордон. Хронологія війни — день 1645

Про те, що відбувалося 25 серпня, читайте у трансляції: Візит глави ЦРУ у Росію та удар РФ по Чернігову. Хронологія війни — день 1644

Із ситуацією в Україні 24 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна створила захист для енергетики та висунула нову пропозицію наближення миру. Хронологія війни — день 1643