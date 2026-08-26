Наслідки атаки на Запоріжжя та секретні укази Путіна. Хронологія війни - день 1645

26 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 26 серпня. Російські війська продовжують атакувати українські міста. Ситуація на фронті залишається напруженою, адже окупанти намагаються просунутись на більшості напрямів. Водночас ЗСУ вдається відбиває атаки ворога.

Як проходить 1645-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Путін підписав 3 секретних укази після візиту директора ЦРУ, президент РФ скасував сьогодні важливий захід для зустрічі з американцем, — ЗМІ.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на відкритій території. Також росіяни вдарили по території одного з підприємств у Запоріжжі, — ОВА. Внаслідок атаки горять автівки та будівля. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про новини та події 25 серпня "Телеграф" розповідав тут: Візит глави ЦРУ у Росію та удар РФ по Чернігову. Хронологія війни — день 1644

Про те, що відбувалося 24 серпня, читайте у трансляції: Україна створила захист для енергетики та висунула нову пропозицію наближення миру. Хронологія війни — день 1643

Із ситуацією в Україні 23 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Фінляндія готується виробляти дрони для України, удар по фабриці Mondelez. Хронологія війни — день 1642