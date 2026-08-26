Последствия атаки на Запорожье и секретные указы Путина. Хронология войны — день 1645

26 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 26 августа. Российские войска продолжают атаковать украинские города. Ситуация на фронте остается напряженной, ведь оккупанты пытаются продвинуться на большинстве направлений. В то же время ВСУ удается отражать атаки врага.

Как проходит 1645-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Путин подписал 3 секретных указа после визита директора ЦРУ, президент РФ отменил сегодня важную меру для встречи с американцем, — СМИ.

В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на открытой территории. Также россияне ударили по территории одного из предприятий в Запорожье, – ОВА. В результате атаки горят автомобили и здание. Предварительно обошлось без пострадавших.

О новостях и событиях 25 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Визит главы ЦРУ в Россию и удар РФ по Чернигову. Хронология войны — день 1644

О том, что происходило 24 августа, читайте в трансляции: Украина создала защиту для энергетики и выдвинула новое предложение о приближении мира. Хронология войны — день 1643

Ситуацией в Украине 23 августа можно ознакомиться в этом материале: Финляндия готовится производить дроны для Украины, удар по фабрике Mondelez. Хронология войны — день 1642