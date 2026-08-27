США сосредоточятся на усилении ПВО в Украине, а в РФ приостановили работу крупнейшие НПЗ. Хронология войны – день 1646

27 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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Yf календаре четверг, 27 августа. Российское давление на фронте продолжается. За минувшие сутки произошло 189 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Константиновское и Покровское направления.

Как проходит 1646-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Все крупнейшие НПЗ "Лукойла" в РФ остановились из-за атак беспилотников, пишет Reuters. Сроки возобновления работы неизвестны.

США должны сосредоточиться на предоставлении Украине лицензий на ракеты-перехватчики в Patriot, передачу ракет Tomahawk, а также отключение Starlink для российской армии.

Об этом заявил сенатор США Ричард Блюменталь, передает корреспондент hromadske. Впрочем, политик признал, что ни одна система ПВО не способна идеально оградить от массированных российских атак. Поэтому стратегически важна тактика ударов по российским предприятиям, производящим вооружение.

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Россия может ударить по большим ТЦ, а Польша усиливает границу. Хронология войны — день 1645

О том, что происходило 25 августа, читайте в трансляции:Визит главы ЦРУ в Россию и удар по Чернигову. Хронология войны — день 1644

С ситуацией в Украине 24 августа можно ознакомиться в этом материале: Украина создала защиту для энергетики и выдвинула новое предложение о приближении мира. Хронология войны — день 1643