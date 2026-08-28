Рекорд тривог в Києві та удар КАБ по Сумах. Хронологія війни - день 1647

28 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі п'ятниця, 28 серпня. Бої на фронті продовжуються — за минулу добу зафіксували близько 200 бойових зіткнень, найбільше з яких сталося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Не припиняються і атаки на мирних українців.

Як проходить 1647-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Починаючи з 00:00 27 серпня у Києві було оголошено 13 повітряних тривог — це рекорд за всю війну, повідомляють монітори. Останній рекорд був 01.03.2022, коли було оголошено 12 повітряних тривог за добу.

Карта тривог станом на початок доби

Росіяни випустили 8 КАБів по Сумах, зазнали пошкоджень житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт. На місцях прильотів триває рятувальна операція. З-під завалів зруйнованих споруд надзвичайники вже витягнули двох людей.

Після першого удару минулої ночі Київська область зазнала ще 28 повторних ворожих атак. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабні пожежі під загрозою нових обстрілів. За минулий день тривога лунала 11 разів і загалом тривала 14 годин.

"Шахеди" атакують одразу з кількох напрямків, в низці регіонів оголошено тривогу.

Де рухаються ворожі дрони

Із ситуацією в Україні 27 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Заклики виїжджати з Херсона та віра Трампа в Путіна. Хронологія війни — день 1646

Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Росія може вдарити по великим ТЦ, а Польща посилює кордон. Хронологія війни — день 1645

Про те, що відбувалося 25 серпня, читайте у трансляції: Візит глави ЦРУ у Росію та удар РФ по Чернігову. Хронологія війни — день 1644