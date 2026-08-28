Рекорд тревог в Киеве и удар КАБ по Сумам. Хронология войны — день 1647

28 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 28 августа. Бои на фронте продолжаются — за минувшие сутки зафиксировали около 200 боевых столкновений, больше всего произошло на Покровском и Константиновском направлениях. Не прекращаются и атаки на мирных украинцев.

Как проходит 1647-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Начиная с 00:00 27 августа в Киеве было объявлено 13 воздушных тревог — это рекорд за всю войну, сообщают мониторы. Последний рекорд был 01.03.2022, когда было объявлено 12 воздушных тревог за сутки.

Карта тревог по состоянию на начало суток

Россияне выпустили 8 КАБов по Сумам, получили повреждения жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт. На местах прилетов идет спасательная операция. Из-под завалов разрушенных сооружений чрезвычайники уже вытащили двух человек.

После первого удара минувшей ночью Киевская область потерпела еще 28 повторных вражеских атак. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать масштабные пожары под угрозой новых обстрелов. За прошедший день тревога звучала 11 раз и продолжалась 14 часов.

"Шахеды" атакуют сразу по нескольким направлениям, в ряде регионов объявлена тревога.

Где двигаются вражеские дроны

С ситуацией в Украине 27 августа можно ознакомиться в этом материале: Призывы уезжать из Херсона и вера Трампа в Путина. Хронология войны — день 1646

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Россия может ударить по большим ТЦ, а Польша усиливает границу. Хронология войны — день 1645

О том, что происходило 25 августа, читайте в трансляции: Визит главы ЦРУ в Россию и удар по Чернигову. Хронология войны — день 1644