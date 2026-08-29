Вишневе-2 під Києвом та загроза нової ескалації в Європі. Хронологія війни - день 1648

29 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 29 серпня. На фронті дещо збільшилося число бойових зіткнень, більшість з яких традиційно випали на Покровський та Костянтинівський напрямки. Росіяни не припиняють терирозувати мирних українців тривогами та ударами по звичайним магазинам та складам.

Як проходить 1648-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Прем'єр-міністр Сергій Корецький відреагував на ситуацію на Житомирській трасі, де після вибуху перекрили трасу Київ-Чоп: "Були доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки. Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існують сигнали про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 29.08.2026

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647

Із ситуацією в Україні 27 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Заклики виїжджати з Херсона та віра Трампа в Путіна. Хронологія війни — день 1646

Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Росія може вдарити по великим ТЦ, а Польща посилює кордон. Хронологія війни — день 1645