Вишневе-2 під Києвом та загроза нової ескалації в Європі. Хронологія війни - день 1648
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29 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі субота, 29 серпня. На фронті дещо збільшилося число бойових зіткнень, більшість з яких традиційно випали на Покровський та Костянтинівський напрямки. Росіяни не припиняють терирозувати мирних українців тривогами та ударами по звичайним магазинам та складам.
Як проходить 1648-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Прем'єр-міністр Сергій Корецький відреагував на ситуацію на Житомирській трасі, де після вибуху перекрили трасу Київ-Чоп: "Були доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки. Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існують сигнали про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.
Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:
Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647
Із ситуацією в Україні 27 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Заклики виїжджати з Херсона та віра Трампа в Путіна. Хронологія війни — день 1646
Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Росія може вдарити по великим ТЦ, а Польща посилює кордон. Хронологія війни — день 1645