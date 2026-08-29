Вишневое-2 под Киевом и угроза новой эскалации в Европе. Хронология войны — день 1648

29 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 29 августа. На фронте несколько увеличилось число боевых столкновений, большинство из которых традиционно выпали на Покровское и Константиновское направления. Россияне не прекращают терроризировать мирных украинцев тревогами и ударами по обычным магазинам и складам.

Как проходит 1648-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Премьер-министр Сергей Корецкий отреагировал на ситуацию на Житомирской трассе, где после взрыва перекрыли трассу Киев-Чоп: "Были доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС относительно вражеского удара в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с дальнейшей детонацией. Привлечены все необходимые силы и способы ликвидации последствий атаки. Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от стражей порядка мгновенной и строгой реакции".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что существуют сигналы о серьезной подготовке России к эскалации напряженности, а в ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 29.08.2026

О происходящем 28 августа читайте в трансляции: Перекрытие трассы под Киевом и гибель подростка в Павлограде. Хронология войны — день 1647

С ситуацией в Украине 27 августа можно ознакомиться в этом материале: Призывы уезжать из Херсона и вера Трампа в Путина. Хронология войны — день 1646

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Россия может ударить по большим ТЦ, а Польша усиливает границу. Хронология войны — день 1645