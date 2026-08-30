Пожар в Киеве и подготовка РФ нового массированного удара. Хронология войны — день 1649

30 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 30 августа. Активность на фронте несколько спала, но атаки не прекращаются и самыми горячими направлениями боев до сих пор остаются Константиновский и Покровский. Продолжается и террор России против мирных украинцев, особенно жителей Киева.

Как проходит 1649-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве снова пожары после очередного удара — произошло возгорание жилого дома в Оболонском районе, также сообщают о падении дрона на Труханов остров.

Тем временем мониторы предупреждают – ночью высока вероятность массированного удара по Киеву. У России в состоянии боевой готовности 20 ракет Искандер-М, 7 Цирконов, 7 Кн-23. Повышенная угроза для районов: Жуляны, Оболонь, Дарница, Почайная, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Отрадный, Борщаговка, Нивки, Шулявка, Лукьяновка.

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Под Киевом погибли пенсионеры, а Федоров останется в Украине. Хронология войны — день 1648

О происходящем 28 августа читайте в трансляции: Перекрытие трассы под Киевом и гибель подростка в Павлограде. Хронология войны — день 1647

С ситуацией в Украине 27 августа можно ознакомиться в этом материале: Призывы уезжать из Херсона и вера Трампа в Путина. Хронология войны — день 1646