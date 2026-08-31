П'ята доба атак на Київ та підготовка великих змін в роботі "Укрзалізниці". Хронологія війни - день 1650

31 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі понеділок, 31 серпня. Кількість бойових дій на фронті залишається сталою, найбільш гарячі напрямки — Покровський та Костянтинівський. Росія продовжує повітряний терор Києва і продовжує атакувати столицю реактивними безпілотниками, через що для регіону плануються масштабні зміни, щоб тривалі тривоги не вбивали економіку області. Проте б'ють росіяни і по іншим мирним містам.

Як проходить 1650-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Міністр інфраструктури Микола Калашник анонсував рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог: "Опрацьовуємо питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози. Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки".

Росіяни вдарили по Ізюму КАБами, є постраждалий, пошкоджені понад 10 будинків, електромережі та автомобілі.

Росія витрачає в Україні в середньому 118 реактивних безпілотників на добу при випуску близько 100 одиниць на день — це означає, що, коли запаси вичерпаються, кількість атак дещо впаде, але не сильно. Але Міноборони вже випробувало 4 дронів-перехоплювачів для реактивних "Шахедів".

Із ситуацією в Україні 30 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Погребах вибухи, а Федоров обіцяє війну ще на 2-3 роки. Хронологія війни — день 1649

Про новини та події 29 серпня "Телеграф" розповідав тут: Під Києвом загинули пенсіонери, а Федоров залишиться в Україні. Хронологія війни — день 1648

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647