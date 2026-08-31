П'ята доба атак на Київ та підготовка великих змін в роботі "Укрзалізниці". Хронологія війни - день 1650
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31 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 31 серпня. Кількість бойових дій на фронті залишається сталою, найбільш гарячі напрямки — Покровський та Костянтинівський. Росія продовжує повітряний терор Києва і продовжує атакувати столицю реактивними безпілотниками, через що для регіону плануються масштабні зміни, щоб тривалі тривоги не вбивали економіку області. Проте б'ють росіяни і по іншим мирним містам.
Як проходить 1650-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Міністр інфраструктури Микола Калашник анонсував рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог: "Опрацьовуємо питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози. Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки".
Росіяни вдарили по Ізюму КАБами, є постраждалий, пошкоджені понад 10 будинків, електромережі та автомобілі.
Росія витрачає в Україні в середньому 118 реактивних безпілотників на добу при випуску близько 100 одиниць на день — це означає, що, коли запаси вичерпаються, кількість атак дещо впаде, але не сильно. Але Міноборони вже випробувало 4 дронів-перехоплювачів для реактивних "Шахедів".
Із ситуацією в Україні 30 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Погребах вибухи, а Федоров обіцяє війну ще на 2-3 роки. Хронологія війни — день 1649
Про новини та події 29 серпня "Телеграф" розповідав тут: Під Києвом загинули пенсіонери, а Федоров залишиться в Україні. Хронологія війни — день 1648
Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Перекриття траси під Києвом та загибель підлітка в Павлограді. Хронологія війни — день 1647