Пятые сутки атак на Киев и подготовка больших изменений в работе "Укрзализныци". Хронология войны — день 1650

31 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 31 августа. Количество боевых действий на фронте остается постоянным, наиболее горячие направления — Покровское и Константиновское. Россия продолжает воздушный террор Киева и продолжает атаковать столицу реактивными беспилотниками, поэтому для региона планируются масштабные изменения, чтобы длительные тревоги не убивали экономику области. Однако бьют россияне и по другим мирным городам.

Как проходит 1650-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Министр инфраструктуры Николай Калашник анонсировал решение для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог: "Прорабатываем вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, избегание одновременного прибытия на смежные платформы, сокращение времени посадки и высадки, в частности, благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы. Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменения режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики".

Россияне ударили по Изюму КАБами, есть пострадавший, повреждены более 10 домов, электросети и автомобили.

Россия тратит в Украине в среднем 118 реактивных беспилотников в сутки при выпуске около 100 единиц в день — это означает, что когда запасы иссякнут, количество атак несколько упадет, но не сильно. Но Минобороны уже опробовало 4 дронов-перехватчиков для реактивных "Шахедов".

С ситуацией в Украине 30 августа можно ознакомиться в этом материале: В Погребах взрывы, а Федоров обещает войну еще на 2-3 года. Хронология войны — день 1649

О новостях и событиях 29 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Под Киевом погибли пенсионеры, а Федоров останется в Украине. Хронология войны — день 1648

О происходящем 28 августа читайте в трансляции: Перекрытие трассы под Киевом и гибель подростка в Павлограде. Хронология войны — день 1647