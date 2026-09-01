Одеса під масованим ударом, діти збираються на навчання попри тривоги. Хронологія війни - день 1651

1 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі вівторок, 1 вересня. Бої на фронті тривають, найбільш активними залишаються Покровський та Костянтинівський напрямок. Напружена обстановка і в тилу — Київ п'ять діб під постійними тривогами та атаками БпЛА, а в магазинах порожніють полиці. Але попри все на День знань діти збираються на навчання.

Як проходить 1651-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 58 тривог пролунало в Києві за останні 5 діб.

Росіяни бʼють по Одесі, під прицілом ворога енергетика, цивільні обʼєкти.

Карта бойових дій станом на початок місяця виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 01.09.2026

Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у трансляції: Зеленський заявив про вирішальний вересень, а Київ знову під атакою. Хронологія війни — день 1650

Із ситуацією в Україні 30 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Погребах вибухи, а Федоров обіцяє війну ще на 2-3 роки. Хронологія війни — день 1649

Про новини та події 29 серпня "Телеграф" розповідав тут: Під Києвом загинули пенсіонери, а Федоров залишиться в Україні. Хронологія війни — день 1648