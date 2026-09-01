Одесса под массированным ударом, дети собираются на учебу, несмотря на тревоги. Хронология войны — день 1651

1 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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В календаре вторник, 1 сентября. Бои на фронте продолжаются, наиболее активными остаются Покровское и Константиновское направление. Напряженная обстановка и в тылу – Киев пять суток под постоянными тревогами и атаками БпЛА, а в магазинах пустеют полки. Но несмотря на все на День знаний дети собираются на учебу.

Как проходит 1651-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 58 тревог прозвучало в Киеве за последние 5 суток.

Россияне бьют по Одессе, под прицелом врага энергетика, гражданские объекты.

Карта боевых действий по состоянию на начало месяца выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 01.09.2026

О том, что происходило 31 августа, читайте в трансляции: Зеленский заявил о решающем сентябре, а Киев снова под атакой. Хронология войны — день 1650

С ситуацией в Украине 30 августа можно ознакомиться в этом материале: В Погребах взрывы, а Федоров обещает войну еще на 2-3 года. Хронология войны — день 1649

О новостях и событиях 29 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Под Киевом погибли пенсионеры, а Федоров останется в Украине. Хронология войны — день 1648