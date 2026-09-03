Реактивные дроны на западе Украины и увольнение топ-чиновника СБУ. Хронология войны — день 1653
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3 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре четверг, 3 сентября. Наиболее напряженными направлениями на фронте стабильно остаются Покровское и Константиновское. Реактивные дроны России бьют все дальше в тыл Украины, но у украинцев есть и другие поводы для беспокойства — общество до сих пор приходит в себя после перестрелки в Киеве сотрудников ГУР и СБУ.
Как проходит 1653-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Тернополь под атакой реактивных БПЛА.
Во время атаки беспилотников на Хмельницкий обломки упали на предприятие в пригороде, загорелся грузовик и склад, пострадал водитель грузовика.
Зеленский уволил Олега Храмова с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины — это произошло вскоре после того, как верховный главнокомандующий пообещал кадровые решения по перестрелке сотрудников СБУ и ГУР в Киеве.
В Константиновской городской территориальной общине Донецкой области остаются 784 гражданских лица.
Ситуацией в Украине 2 сентября можно ознакомиться в этом материале: Увеличение числа пострадавших в Киеве и переговоры с США о Patriot. Хронология войны — день 1652
О новостях и событиях 1 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Германия выступила с обвинениями против России, а Украина закрывает над ней небо. Хронология войны — день 1651
О том, что происходило 31 августа, читайте в трансляции: Зеленский заявил о решающем сентябре, а Киев снова под атакой. Хронология войны — день 1650