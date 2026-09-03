Реактивні дрони на заході України та звільнення топчиновника СБУ. Хронологія війни - день 1653
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3 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 3 вересня. Найбільш напруженими напрямками на фронті стабільно залишаються Покровський та Костянтинівський. Реактивні дрони Росії б'ють все далі в тил України, але в українців є і інші приводи для занепокоєння — суспільство досі оговтується після перестрілки в Києві співробітників ГУР та СБУ.
Як проходить 1653-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Тернопіль під атакою реактивних БпЛА.
Під час атаки безпілотників на Хмельницький уламки впали на підприємство в передмісті, загорілася вантажівка та склад, постраждав водій вантажівки.
Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України — це сталося невдовзі після того як верховний головнокомандувач пообіцяв кадрові рішення по перестрілці співробітників СБУ та ГУР в Києві.
У Костянтинівській міській територіальній громаді Донецької області залишаються 784 цивільні особи.
Із ситуацією в Україні 2 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Збільшення числа постраждалих у Києві та переговори зі США про Patriot. Хронологія війни — день 1652
Про новини та події 1 вересня "Телеграф" розповідав тут: Німеччина виступила зі звинуваченнями проти Росії, а Україна закриває над нею небо. Хронологія війни — день 1651
Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у трансляції: Зеленський заявив про вирішальний вересень, а Київ знову під атакою. Хронологія війни — день 1650