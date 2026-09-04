Площадь в воронках и выгоревшие дома: как сегодня выглядит Дружковка под ударами России (репортаж Яна Доброносова)

Город под сеткой и постоянными ударами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российские войска методично уничтожают Дружковку в Донецкой области. Оккупанты продолжают бить по городу управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и другим оружием, разрушая многоэтажки, частный сектор и центральную часть.

Последствия российских ударов в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Он побывал в Дружковке и зафиксировал, как сегодня выглядит город,

По словам Ян Доброносова, добраться до Дружковки сейчас очень сложно. На этот раз фотокорреспондент не пользовался автомобилем – по городу пришлось передвигаться пешком.

Наибольшие разрушения видны в центральной части города. Центральная площадь фактически превратилась в зону разрушений.

Фотокорреспондент "Телеграфа" также зафиксировал многочисленные поврежденные и выгоревшие дома.

Одной из наиболее заметных целей российских атак остается центральная часть Дружковки. В частности, оккупанты регулярно применяют управляемые авиабомбы. Площадь Свободы уже длительное время подвергается ударам. После новых атак там появляются воронки, а окружающие здания получают все больше повреждений.

Несмотря на масштаб разрушений, отдельные городские объекты все еще остаются на своих местах. Фотокорреспондент также продемонстрировал центральные памятники города и отметил, что они пока остаются на месте.

Дружковку пытаются защитить от российских дронов. Над отдельными участками города устанавливают антидроновые сетки.

Однако полностью обезопасить передвижение по городу они не могут. По словам Доброносова, несмотря на сетки, российские FPV-дроны, КАБы и другие виды вооружения продолжают работать.

Именно постоянная угроза ударов усложняет работу в городе. Даже короткое передвижение по Дружковке остается опасным.

По состоянию на 4 сентября от российских позиций до Дружковки остается немного больше 13 километров.

Расстояние от Дружковки до вражеских позиций на 4 сентября 2026 года. Карта DeepState

Уничтоженный автомобиль на дороге. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Военный с собакой в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Местные жители передвигаются пешком. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Усталый военный в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль на дороге. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым над Дружковкой. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Украинские военные в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушен указатель "Дружковка". Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Флаг Украины на защитной сетке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

FPV-дрон над Дружковкой. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль на дороге. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Беспилотные наземные роботизированные машины в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Местная жительница с коляской. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Беспилотная наземная роботизированная машина в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Украинские военные в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Биллборд со Степаном Бандерой в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушено здание в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Местная жительница с коляской. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Памятник влюбленным в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Железнодорожные пути перекрыты колючей проволокой. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежден НРК в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Памятник казака в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым над Дружковкой. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Украинский военный. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Беспилотная наземная роботизированная машина в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дорога в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтожены автомобили и защитные сетки на дороге. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Памятник влюбленным в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Улица в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки противника в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Краматорск, в котором почти не осталось людей.