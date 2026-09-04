Площадь в воронках и выгоревшие дома: как сегодня выглядит Дружковка под ударами России (репортаж Яна Доброносова)

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Российские войска методично уничтожают Дружковку в Донецкой области. Оккупанты продолжают бить по городу управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и другим оружием, разрушая многоэтажки, частный сектор и центральную часть.
Последствия российских ударов в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа"Яна Доброносова. Он побывал в Дружковке и зафиксировал, как сегодня выглядит город,
По словам Ян Доброносова, добраться до Дружковки сейчас очень сложно. На этот раз фотокорреспондент не пользовался автомобилем – по городу пришлось передвигаться пешком.
Наибольшие разрушения видны в центральной части города. Центральная площадь фактически превратилась в зону разрушений.
Фотокорреспондент "Телеграфа" также зафиксировал многочисленные поврежденные и выгоревшие дома.
Одной из наиболее заметных целей российских атак остается центральная часть Дружковки. В частности, оккупанты регулярно применяют управляемые авиабомбы. Площадь Свободы уже длительное время подвергается ударам. После новых атак там появляются воронки, а окружающие здания получают все больше повреждений.
Несмотря на масштаб разрушений, отдельные городские объекты все еще остаются на своих местах. Фотокорреспондент также продемонстрировал центральные памятники города и отметил, что они пока остаются на месте.
Дружковку пытаются защитить от российских дронов. Над отдельными участками города устанавливают антидроновые сетки.
Однако полностью обезопасить передвижение по городу они не могут. По словам Доброносова, несмотря на сетки, российские FPV-дроны, КАБы и другие виды вооружения продолжают работать.
Именно постоянная угроза ударов усложняет работу в городе. Даже короткое передвижение по Дружковке остается опасным.
По состоянию на 4 сентября от российских позиций до Дружковки остается немного больше 13 километров.