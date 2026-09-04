Площа у вирвах та вигорілі будинки: як сьогодні виглядає Дружківка під ударами Росії (репортаж Яна Доброносова)

Місто під сіткою та постійними ударами

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Російські війська методично знищують Дружківку на Донеччині. Окупанти продовжують бити по місту керованими авіабомбами, FPV-дронами та іншою зброєю, руйнуючи багатоповерхівки, приватний сектор і центральну частину.

Наслідки російських ударів у репортажі фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. Він побував у Дружківці та зафіксував, як сьогодні виглядає місто,

За словами Ян Доброносова, дістатися до Дружківки зараз надзвичайно складно. Цього разу фотокореспондент не користувався автомобілем — містом довелося пересуватися пішки.

Найбільше руйнувань видно в центральній частині міста. Центральна площа фактично перетворилася на зону руйнувань.

фотокореспондента "Телеграфу" також зафіксував численні пошкоджені та вигорілі будинки.

Однією з найбільш помітних цілей російських атак залишається центральна частина Дружківки. Зокрема, окупанти регулярно застосовують керовані авіабомби. Площа Свободи вже тривалий час зазнає ударів. Після нових атак там з'являються вирви, а навколишні будівлі отримують дедалі більше пошкоджень.

Попри масштаб руйнувань, окремі міські об'єкти все ще залишаються на своїх місцях. Фотокореспондент також продемонстрував центральні пам'ятники міста та зауважив, що вони поки залишаються на місці.

Дружківку намагаються захистити від російських дронів. Над окремими ділянками міста встановлюють антидронові сітки.

Однак повністю убезпечити пересування містом вони не можуть. За словами Доброносова, попри сітки, російські FPV-дрони, КАБи та інші види озброєння продовжують працювати.

Саме постійна загроза ударів ускладнює роботу в місті. Навіть коротке пересування Дружківкою залишається небезпечним.

Станом на 4 вересня від російських позицій до Дружківки залишається трохи більше 13 кілометрів.

Відстань від Дружківки до ворожих позицій станом на 4 вересня 2026 року. Мапа DeepState

Знищений автомобіль на дорозі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Військовий з собакою у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місцеві жителі пересуваються пішки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Втомлений військовий у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль на дорозі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дим над Дружківкою. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Українські військові у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнований вказівник "Дружківка". Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Прапор України на захисній сітці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

FPV-дрон над Дружківкою. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль на дорозі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Безпілотні наземні роботизовані машини у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місцева мешканка з візком. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Безпілотна наземна роботизована машина у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Українські військові у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Білборд з Степаном Бандерою у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнована будівля у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місцева мешканка з візком. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пам'ятник закоханим у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Залізничні колії перекриті колючим дротом. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджений НРК у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пам'ятник козаку у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дим над Дружківкою. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Український військовий. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Безпілотна наземна роботизована машина у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дорога у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Знищені автомобілі і захисні сітки на дорозі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пам'ятник закоханим у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Вулиця у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожої атаки у Дружківці. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

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