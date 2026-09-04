Площа у вирвах та вигорілі будинки: як сьогодні виглядає Дружківка під ударами Росії (репортаж Яна Доброносова)

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Російські війська методично знищують Дружківку на Донеччині. Окупанти продовжують бити по місту керованими авіабомбами, FPV-дронами та іншою зброєю, руйнуючи багатоповерхівки, приватний сектор і центральну частину.
Наслідки російських ударів у репортажі фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. Він побував у Дружківці та зафіксував, як сьогодні виглядає місто,
За словами Ян Доброносова, дістатися до Дружківки зараз надзвичайно складно. Цього разу фотокореспондент не користувався автомобілем — містом довелося пересуватися пішки.
Найбільше руйнувань видно в центральній частині міста. Центральна площа фактично перетворилася на зону руйнувань.
фотокореспондента "Телеграфу" також зафіксував численні пошкоджені та вигорілі будинки.
Однією з найбільш помітних цілей російських атак залишається центральна частина Дружківки. Зокрема, окупанти регулярно застосовують керовані авіабомби. Площа Свободи вже тривалий час зазнає ударів. Після нових атак там з'являються вирви, а навколишні будівлі отримують дедалі більше пошкоджень.
Попри масштаб руйнувань, окремі міські об'єкти все ще залишаються на своїх місцях. Фотокореспондент також продемонстрував центральні пам'ятники міста та зауважив, що вони поки залишаються на місці.
Дружківку намагаються захистити від російських дронів. Над окремими ділянками міста встановлюють антидронові сітки.
Однак повністю убезпечити пересування містом вони не можуть. За словами Доброносова, попри сітки, російські FPV-дрони, КАБи та інші види озброєння продовжують працювати.
Саме постійна загроза ударів ускладнює роботу в місті. Навіть коротке пересування Дружківкою залишається небезпечним.
Станом на 4 вересня від російських позицій до Дружківки залишається трохи більше 13 кілометрів.