Вибух у Харкові та влучання дрона у будинок у Кропивницькому. Хронологія війни - день 1654

4 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 4 вересня. Російській окупанти продовжують тероризувати українські міста. У столиці лунають численні тривоги та вибухи від атаки дронів. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. За минулу добу сталось 199 бойових зіткнень.

Як проходить 1654-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові було чутно вибух.

У Кропивницькому ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: є постраждала, — голова ОВА Райкович. За попередньою інформацією, дрон влучив у житловий будинок.

Польща терміново обмежує використання повітряного простору вздовж кордонів з Україною та Білоруссю, – офіційний портал ЗС Польщі.

Із ситуацією в Україні 3 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки влучання дрона у будинок у Києві та візит представників Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1653

Про новини та події 2 вересня "Телеграф" розповідав тут: Збільшення числа постраждалих у Києві та переговори зі США про Patriot. Хронологія війни — день 1652

Про те, що відбувалося 1 вересня, читайте у трансляції: Німеччина виступила зі звинуваченнями проти Росії, а Україна закриває над нею небо. Хронологія війни — день 1651