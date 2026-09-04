Взрыв в Харькове и попадание дрона в дом в Кропивницком. Хронология войны — день 1654

4 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 4 сентября. Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города. В столице раздаются многочисленные тревоги и взрывы от атаки дронов. Между тем, на фронте ситуация остается напряженной. За минувшие сутки произошло 199 боевых столкновений.

Как проходит 1654-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Харькове был слышен взрыв.

В Кропивницком вражеский дрон попал в многоэтажку: есть пострадавшая, — председатель ОВА Райкович. По предварительной информации, дрон попал в жилой дом.

Польша срочно ограничивает использование воздушного пространства вдоль границ с Украиной и Беларусью – официальный портал ВС Польши.

С ситуацией в Украине 3 сентября можно ознакомиться в этом материале: Последствия попадания дрона в дом в Киеве и визит представителей Трампа в Украину. Хронология войны — день 1653

О новостях и событиях 2 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Увеличение числа пострадавших в Киеве и переговоры с США о Patriot. Хронология войны — день 1652

О том, что происходило 1 сентября, читайте в трансляции:Германия выступила с обвинениями против России, а Украина закрывает над ней небо. Хронология войны — день 1651