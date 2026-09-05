Можливе перемирʼя та удари росіян по "Епіцентру" у Миколаєві. Хронологія війни - день 1655

5 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 5 вересня. На фронті можливе перемирʼя, адже за даними журналістів українські військові отримали наказ дотримуватись режиму тиші протягом 5-8 вересня. Примітно, що це відбувається на тлі підготовки візиту представників Дональда Трампа в Україну.

Як проходить 1655-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Вводиться режим припинення вогню з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Підрозділи отримали відповідний наказ, — УП.

Окупанти вразили ТЦ "Епіцентр" у Миколаєві, є постраждалі. За повідомленням очільника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, ворог влучив "Шахедом" у торгівельний центр. Постраждала дівчина 17 років. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Епіцентр у Миколаєві

Епіцентр у Миколаєві

Із ситуацією в Україні 4 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Візит посланців Трампа та наслідки атаки Росії на Київ. Хронологія війни — день 1654

Про новини та події 3 вересня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки влучання дрона у будинок у Києві та візит представників Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1653

Про те, що відбувалося 2 вересня, читайте у трансляції: Збільшення числа постраждалих у Києві та переговори зі США про Patriot. Хронологія війни — день 1652