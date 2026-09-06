Посланці Трампа поїхали з Кремля, а Росія не припиняє атаки. Хронологія війни - день 1656

6 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 6 вересня. Росія не припиняє атаки на українські міста, попри погоджене "перемирʼя". Тим часом посланці Дональда Трампа провели зустріч з російським главою Володимиром Путіним.

Як проходить 1655-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Кортеж із американськими представниками залишив територію Кремля.

В Одеській області лунають вибухи. Також відомо про атаку на Лубни у Полтавській області.

У Запоріжжі через наліт дронів у різних локаціях постраждали вже 6 людей, — ОВА. За даними влади, ворог влучив по житлових будинках та адмінбудівлі. Внаслідок ударів виникли пожежі.

Станом на зараз червоний рівень небезпеки через дрони триває вже більше, ніж 2 години поспіль.

Із ситуацією в Україні 5 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним, а росіяни обстрілюють Україну. Хронологія війни — день 1655

Про новини та події 4 вересня "Телеграф" розповідав тут: Візит посланців Трампа та наслідки атаки Росії на Київ. Хронологія війни — день 1654

Про те, що відбувалося 3 вересня, читайте у трансляції: Наслідки влучання дрона у будинок у Києві та візит представників Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1653