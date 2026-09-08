Влучання дрона у будинок у Харкові та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1658

8 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 8 вересня. Російські війська продовжують тероризувати мирне населення та атакувати українські міста. Монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою.

Як проходить 1658-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Окупанти атакували Харків, постраждала людина. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано влучання ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Київському районі. Дрон влучив у будинок на рівні шостого поверху. Підтверджена інформація про постраждалого.

Про те, що відбувалося 7 вересня, читайте у трансляції: Влучання дрона під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1657

З ситуацією в Україні 6 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Результати перемовин в Києві та нова тактика Росії. Хронологія війни — день 1656

Про новини та події 5 вересня Телеграф розповідав тут: Віткофф та Кушнер зустрілися з Путіним, а росіяни обстрілюють Україну. Хронологія війни — день 1655