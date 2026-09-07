Пожежа на НПЗ в Сочі та запеклі бої на Покровському напрямку. Хронологія війни — день 1657

7 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 7 вересня. Кияни нарешті змогли перепочити від тривог та обстрілів завдяки візиту спецпредставників Трампа — жителі ж інших регіонів України не можуть похвалитися тим самим. На фронті бої теж не вщухають, за минулу добу кількість зіткнень дещо зросла, найгарячіше на Покровському напрямку.

Як проходить 1657-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сочі знову загорілася нафтобаза, яку Сили оборони атакували 4 вересня.

Росія атакує безпілотниками Харківщину та Чернігівщину, КАБами — Запорізьку і Донецькі області.

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 07.09.2026

Про те, що відбувалося 6 вересня, читайте у трансляції: Результати перемовин в Києві та нова тактика Росії. Хронологія війни — день 1656

З ситуацією в Україні 5 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Віткофф та Кушнер зустрілися з Путіним, а росіяни обстрілюють Україну. Хронологія війни — день 1655

Про новини та події 4 вересня Телеграф розповідав тут: Візит посланців Трампа та наслідки атаки Росії на Київ. Хронологія війни — день 1654