Пожар на НПЗ в Сочи и ожесточенные бои на Покровском направлении. Хронология войны — день 1657

7 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 7 сентября. Киевляне наконец-то смогли отдохнуть от тревог и обстрелов благодаря визиту спецпредставителей Трампа — жители других регионов Украины не могут похвастаться тем же. На фронте бои тоже не утихают, за минувшие сутки количество столкновений несколько возросло, горячее всего на Покровском направлении.

Как проходит 1657-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сочи снова загорелась нефтебаза, которую Силы обороны атаковали 4 сентября.

Россия атакует беспилотниками Харьковщину и Черниговщину, КАБами – Запорожскую и Донецкие области.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 07.09.2026

О том, что происходило 6 сентября, читайте в трансляции: Результаты переговоров в Киеве и новая тактика России. Хронология войны — день 1656

С ситуацией в Украине 5 сентября можно ознакомиться в этом материале: Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным, а россияне обстреливают Украину. Хронология войны — день 1655

О новостях и событиях 4 сентября "Телеграф" рассказывал тут: Визит посланцев Трампа и последствия атаки России на Киев. Хронология войны — день 1654