Россияне атакуют Николаев и давят на фронте. Хронология войны — день 1659

9 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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В календаре среда, 9 сентября. Российский террор украинских городов не прекращается. После масштабных ракетных обстрелов россияне направляют дроны на столицу. Между тем, по данным аналитиков, оккупантам удается продвигаться на фронте, в частности, в Донецкой области.

Как проходит 1659-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Николаеве враг атаковал портовую инфраструктуру и торговый гипермаркет. Также сообщалось о взрывах в Киеве из-за атаки дронов.

О том, что происходило 8 сентября, читайте в трансляции: В двух областях блэкаут, а Россия атаковала завод REEVA. Хронология войны — день 1658

С ситуацией в Украине 7 сентября можно ознакомиться в этом материале: попадание дрона под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1657

О новостях и событиях 6 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Результаты переговоров в Киеве и новая тактика России. Хронология войны — день 1656