Росіяни атакують Миколаїв та тиснуть на фронті. Хронологія війни — день 1659

9 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 9 вересня. Російський терор українських міст не припиняється. Після масштабного ракетного обстрілу росіяни спрямовують дрони на столицю. Тим часом, за даними аналітиків, окупантам вдається просуватись на фронті, зокрема у Донецькій області.

Як проходить 1659-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Миколаєві ворог атакував портову інфраструктуру та торгівельний гіпермаркет. Також повідомлялось про вибухи у Києві через атаку дронів.

Про те, що відбувалося 8 вересня, читайте у трансляції: У двох областях блекаут, а Росія атакувала завод REEVA. Хронологія війни — день 1658

З ситуацією в Україні 7 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання дрона під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1657

Про новини та події 6 вересня "Телеграф" розповідав тут: Результати перемовин в Києві та нова тактика Росії. Хронологія війни — день 1656