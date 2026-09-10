Дрони атакували Сочі, а у Севастополі вибухи. Хронологія війни — день 1660

10 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 10 вересня. Російські війська посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 221 бойове зіткнення. Тим часом, за даними аналітиків, ворог має успіхи у Донецькій області. Не припиняють окупанти атакувати й українські міста. Дронові нальоти росіян стали практично цілодобовими.

Як проходить 1660-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Севастополі було чутно вибухи. Також росЗМІ пишуть по 8 постраждалих внаслідок атаки дронів на Сочі.

Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу. Зокрема, прибрали старі програми підготовки, курси стрільб, концепції фізпідготовки та документи, які роками ускладнювали нормативну базу.

Також усунули частину суперечностей між сучасними стандартами підготовки та вимогами часів АТО/ООС.

Про те, що відбувалося 9 вересня, читайте у трансляції: Літак Зеленського мало не збив дрон. Хронологія війни — день 1659

З ситуацією в Україні 8 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У двох областях блекаут, а Росія атакувала завод REEVA. Хронологія війни — день 1658

Про новини та події 7 вересня "Телеграф" розповідав тут: Влучання дрона під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1657