Є загиблі та постраждалі: як виглядає ТЦ у Сумах після удару росіян (фото, відео)
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Прикордонний з Росією обласний центр зазнав варварського обстрілу
У середу, 9 вересня, Росія завдала удару по торгово-розважальному центру "Мануфактура" в Сумах. В результаті атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у телеграмі. За його словами, ТРЦ був атакований безпілотником.
"На жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах. Двоє людей поранені. Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків", — йдеться у повідомленні.
Григоров додав, що серед постраждалих є троє дітей. На 20:53 за київським часом відомо, що до лікарні було доставлено 14 осіб, 4 з яких — у тяжкому стані.
"Троє дітей – серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу", — написав голова ОВА.
Нагадаємо, РФ регулярно атакує Суми та Сумську область. Наприклад, влітку 2026 року російський безпілотник поцілив у будівлю гіпермаркету "Епіцентр". Ліквідація наслідків влучення по магазину була ускладнена постійними повторними атаками з боку окупантів.