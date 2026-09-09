Є загиблі та постраждалі: як виглядає ТЦ у Сумах після удару росіян (фото, відео)

Прикордонний з Росією обласний центр зазнав варварського обстрілу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У середу, 9 вересня, Росія завдала удару по торгово-розважальному центру "Мануфактура" в Сумах. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у телеграмі. За його словами, ТРЦ був атакований безпілотником.

"На жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах. Двоє людей поранені. Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків", — йдеться у повідомленні.

ТРЦ Мануфактура знаходиться у самому центрі Сум

Григоров додав, що серед постраждалих є троє дітей. На 20:53 за київським часом відомо, що до лікарні було доставлено 14 осіб, 4 з яких — у тяжкому стані.

"Троє дітей – серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу", — написав голова ОВА.

Наслідки удару РФ по ТРЦ "Мануфактура" у Сумах/Фото: t.me/hryhorov_oleg

Наслідки удару РФ по ТРЦ "Мануфактура" у Сумах/Фото: t.me/hryhorov_oleg

Були пошкоджені та спалені автомобілі на парковці біля ТРЦ у Сумах/Фото: Суспільне Суми

Нагадаємо, РФ регулярно атакує Суми та Сумську область. Наприклад, влітку 2026 року російський безпілотник поцілив у будівлю гіпермаркету "Епіцентр". Ліквідація наслідків влучення по магазину була ускладнена постійними повторними атаками з боку окупантів.