Есть погибшие и пострадавшие: как выглядит ТЦ в Сумах после удара россиян (фото, видео)

Приграничный с Россией областной центр подвергся варварскому обстрелу

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В среду, 9 сентября, Россия нанесла удар по торгово-развлекательному центру "Мануфактура" в Сумах. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в telegram. По его словам, ТРЦ был атакован беспилотником.

"К сожалению, пока известно о трех погибших в результате вражеской атаки БпЛА по территории ТРЦ в Сумах. Два человека ранены. Информация уточняется. Идет ликвидация последствий", — гласит сообщение.

ТРЦ Мануфактура находится в самом центре Сум

Григоров добавил, что среди пострадавших есть трое детей. На 20:53 по киевскому времени известно, что в больницу было доставлено 14 человек, 4 из которых — в тяжелом состоянии.

"Трое детей – среди пострадавших из-за вражеского удара БпЛА по ТРЦ в Сумах. В больницу доставлены 14 человек. Четверо – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", — написал глава ОВА.

Последствия удара РФ по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах/Фото: t.me/hryhorov_oleg

Последствия удара РФ по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах/Фото: t.me/hryhorov_oleg

Были повреждены и сожжены автомобили на парковке возле ТРЦ в Сумах/Фото: Суспільне Суми

Напомним, РФ регулярно атакует Сумы и Сумскую область. К примеру, летом 2026 года российский беспилотник попал в здание гипермаркета "Эпицентр". Ликвидация последствий попадания по магазину была усложнена постоянными повторными атаками со стороны оккупантов.