Россияне ударили по составу в Киевской области и ТЦ в Сумах. Хронология войны — день 1661

11 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре пятница, 11 сентября. Российские войска продолжают терроризировать украинские города, нанося удары по гражданским. Мониторы сообщают об угрозе ракетных обстрелов. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной

Как проходит 1661-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В результате вражеской атаки загорелся гражданский состав в Бучанском районе. Предварительно пострадавших нет — ситуация контролируемая, — КОВА.

Враг продолжает наносить удары по ТРЦ и промышленной зоне Сум, — ГСЧС. Вечером россияне нанесли ответные удары беспилотниками. Возникли пожары в торгово-развлекательном центре и промышленной зоне.

О происходящем 10 сентября читайте в трансляции: Последствия прилета на Киевщине и удар россиян по ТЦ в Павлограде. Хронология войны — день 1660

С ситуацией в Украине 9 сентября можно ознакомиться в этом материале: Самолет Зеленского чуть не сбил дрон. Хронология войны — день 1659

О новостях и событиях 8 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: В двух областях блэкаут, а Россия атаковала завод REEVA. Хронология войны — день 1658