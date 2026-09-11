Росіяни вдарили по складу на Київщині та ТЦ у Сумах. Хронологія війни — день 1661

11 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 11 вересня. Російські війська продовжують тероризувати українські міста, завдаючи ударів по цивільних. Монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою

Як проходить 1661-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Внаслідок ворожої атаки загорівся цивільний склад у Бучанському районі. Попередньо, постраждалих немає — ситуація контрольована, — КОВА.

Ворог продовжує наносити удари по ТРЦ та промисловій зоні Сум, — ДСНС. Ввечері росіяни нанесли повторні удари безпілотниками. Виникли пожежі в торговельно-розважальному центрі та промисловій зоні.

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у трансляції: Наслідки прильоту на Київщині та удар росіян по ТЦ у Павлограді. Хронологія війни — день 1660

З ситуацією в Україні 9 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Літак Зеленського мало не збив дрон. Хронологія війни — день 1659

Про новини та події 8 вересня "Телеграф" розповідав тут: У двох областях блекаут, а Росія атакувала завод REEVA. Хронологія війни — день 1658